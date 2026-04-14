Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Representantes de Israel e Líbano se reúnem nos EUA

Governo israelense diz que não negocia diretamente com grupo terrorista; Beirute pede cessar-fogo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Representantes de Israel e do Líbano estão reunidos em Washington para discutir um possível cessar-fogo. As conversas contam com a mediação americana e fazem parte de um esforço diplomático mais amplo. Embora o Líbano não esteja formalmente em guerra com Israel, é acusado de não conter as ações do Hezbollah no sul do país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Israel
  • Líbano
  • oriente-medio
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.