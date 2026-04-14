Representantes de Israel e Líbano se reúnem nos EUA

Representantes de Israel e do Líbano estão reunidos em Washington para discutir um possível cessar-fogo. As conversas contam com a mediação americana e fazem parte de um esforço diplomático mais amplo. Embora o Líbano não esteja formalmente em guerra com Israel, é acusado de não conter as ações do Hezbollah no sul do país.



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