Resultado do PIB é bom, mas é preciso ficar de olho na inflação, diz economista

A economista Silvia Matos avalia que o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) de 2024 , divulgado hoje (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é animador, mas faz ressalvas para possíveis altas dos preços caso a economia do país não consiga sustentar este crescimento.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (7), a especialista comenta que o desenvolvimento do país avançou além da capacidade produtiva — considerada essencial para a economia se expandir acima da inflação.



Mesmo com o maior consumo das famílias, que subiu 4,8% no período, Silvia alerta que os preços podem subir justamente devido ao aumento da demanda, impulsionados por medidas como a liberação do FGTS e o aumento real do salário mínimo, dando mais poder de compra para os brasileiros.



O PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024 , segundo relatório divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (7). O valor total produzido foi de R$ 11,7 trilhões, impulsionado pelo crescimento da indústria e do setor de serviços. Principal responsável pelo crescimento do PIB em 2023, a produção agropecuária caiu no ano passado, impactada por eventos climáticos adversos.