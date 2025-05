Rio de Janeiro deve ter temperaturas mais baixas no fim de semana

A frente fria que passa por São Paulo chega no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (23), afirma Giovanni Dolif, doutor em meteorologia em entrevista ao Conexão Record News . O especialista diz que a frente fria levará pancadas de chuva para o território fluminense e deve manter a temperatura do dia abaixo dos 25º C.



A faixa leste do estado de São Paulo também é afetada pela frente fria — que é fraca, segundo Dolif. A onda de frio deve levar chuvas ao litoral paulista, onde se espera uma queda de 2º C na temperatura.



Já a região Norte e o litoral do Nordeste continuam em alerta para chuva volumosa. Acompanhe os detalhes no vídeo.