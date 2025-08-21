Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista

As mortes por acidentes com motocicletas aumentaram 12% em julho de 2025 na cidade de São Paulo . Neste ano, foram 47 fatalidades em comparação às 42 no mesmo período de 2024. Os dados do Infosiga, divulgados pelo Detran-SP, mostram que, no entanto, a estatística está em queda no acumulado do ano.



Segundo o especialista em mobilidade urbana Daniel Ortiz, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (21), o problema é acentuado pelo crescimento na utilização de motos. “A frota de moto aumentou mais de 40% nos últimos dez anos, então realmente é esse o problema que nós estamos tendo, uma enxurrada de motociclistas que vêm cada vez mais ocupando espaço nas nossas ruas que não estão preparadas para isso”, diz.