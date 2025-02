Rui Costa anuncia possibilidade de reduções em alíquotas para alimentos

Uma comitiva de ministros encabeçada pelo líder da pasta da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa , respondeu perguntas de repórteres após a reunião com o presidente Lula para o debate sobre a alta dos alimentos na manhã desta sexta-feira (24). Entre as possíveis medidas comentadas, Rui Costa destacou que deve ser analisada uma proposta para a diminuição de alíquotas em produtos importados, para haver paridade com o preço dentro do país.



Ainda na coletiva, o ministro da Casa Civil citou as taxas de intermediários relativos à cobrança de vales-alimentação nos estabelecimentos: “Não é correto que um trabalhador receba o vale-alimentação e que 10% do valor, que é benefício dele, esteja sendo apropriado pela intermediação. Então, a Fazenda vai estudar um instrumento, uma forma mais fácil desse benefício chegar ao trabalhador sem ele perder 10% do valor da alimentação”. O ministro completou mencionando que, com as medidas, será possível uma melhoria no poder aquisitivo do trabalhador na hora de fazer supermercado.



No entanto, Rui Costa enfatizou que todas as medidas ainda são sugestões e que passarão por estudo do Ministério da Fazenda e conversas com o presidente Lula antes que ocorra qualquer tipo de anúncio concreto.



Preços altos na mira do governo



Os anúncios devem sair ainda este semestre, após conversas com supermercados, frigoríficos e agricultores. As altas estão na mira de Lula e seus ministros há um tempo, pois impactam diretamente na vida da população e na avaliação do governo .