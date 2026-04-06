Rússia afirma que todo o Oriente Médio está 'em chamas'

O Kremlin emitiu declarações sobre o crescente conflito no Oriente Médio, responsabilizando os Estados Unidos e Israel pelos ataques que têm intensificado as tensões na região. O porta-voz russo destacou que essas ações resultam em consequências perigosas e negativas para a economia global. A Rússia expressou preocupação com a expansão geográfica do conflito e suas implicações econômicas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!