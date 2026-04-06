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Rússia afirma que todo o Oriente Médio está 'em chamas'

Segundo Kremlin, tensão na região está aumentando e todos estão cientes das consequêcias

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O Kremlin emitiu declarações sobre o crescente conflito no Oriente Médio, responsabilizando os Estados Unidos e Israel pelos ataques que têm intensificado as tensões na região. O porta-voz russo destacou que essas ações resultam em consequências perigosas e negativas para a economia global. A Rússia expressou preocupação com a expansão geográfica do conflito e suas implicações econômicas.

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