Rússia anuncia nova rodada de negociações com a Ucrânia

Encontro também vai contar com a participação dos Estados Unidos e deve acontecer em Genebra

A Rússia anunciou negociações com a Ucrânia para os dias 17 e 18 em Genebra, com participação dos EUA.

