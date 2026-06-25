Rússia cobra posicionamento de Donald Trump sobre conflito

A Rússia busca esclarecimentos sobre uma possível mudança na postura dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. Durante a cúpula do G7, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Donald Trump reconheceu que a Rússia não deseja a paz no conflito.



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