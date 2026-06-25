Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia cobra posicionamento de Donald Trump sobre conflito

Presidente francês sugeriu que líder dos EUA havia mudado abordagem em relação a Moscou

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Rússia busca esclarecimentos sobre uma possível mudança na postura dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. Durante a cúpula do G7, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Donald Trump reconheceu que a Rússia não deseja a paz no conflito.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • G7
  • Guerra
  • Rússia
  • Ucrânia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.