Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia condena ameaça de interferência dos Estados Unidos no Irã

Secretário do Conselho de Segurança da Rússia conversou com autoridades iranianas pelo telefone

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo russo condenou a ameaça de uma possível interferência dos Estados Unidos no governo do Irã, um de seus grandes parceiros comerciais.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • Irã
  • Oriente médio
  • Rússia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.