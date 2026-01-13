Rússia condena ameaça de interferência dos Estados Unidos no Irã
Secretário do Conselho de Segurança da Rússia conversou com autoridades iranianas pelo telefone
O governo russo condenou a ameaça de uma possível interferência dos Estados Unidos no governo do Irã, um de seus grandes parceiros comerciais.
