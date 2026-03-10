Logo R7.com
'Rússia é a única vencedora da guerra no Oriente Médio', diz António Costa

Segundo presidente do Conselho Europeu, Moscou se beneficia com disparada nos preços da energia

Conexão Record News|Do R7

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta terça (10) que a "Rússia é a única vencedora da guerra no Oriente Médio". Segundo ele, a nação estaria se aproveitando do conflito para avançar contra a Ucrânia.

