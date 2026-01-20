Rússia elogia plano de Trump de anexar Groenlândia
Segundo analistas, conflito pode causar fim do artigo cinco da Otan
O governo russo elogiou a tentativa de Donald Trump de anexar a Groenlândia como um território americano.
Últimas
Zelensky diz que é difícil imaginar trabalho ao lado da Rússia
Presidente ucraniano foi convidado a integrar grupo criado por Trump; Putin também recebeu convite
Canadá quer liderar nova ordem comercial global
Premiê assinou grande acordo com a China e quer dobrar exportações para outros países
Emmanuel Macron propõe cúpula do G7 nesta quinta (22)
Líder francês sugeriu convidar representantes da Dinamarca, Ucrânia, Rússia e Síria
Novas regras e tecnologia prometem reduzir sonegação bilionária
Apenas em 2023, a sonegação no Brasil chegou a cerca de R$ 600 bilhões
Trump provoca aliados em postagens na madrugada
Usando IA, presidente postou fotos do controle dos EUA sobre Groenlândia, Canadá e Venezuela
Banco Central reduz novamente projeção da inflação
Índice Nacional de Preços ao Consumidor passou para 4,02% em 2026
Donald Trump diz que não pensa mais 'puramente em paz'
Líder norte-americano diz que mundo não estará seguro até que EUA controlem Groenlândia
Davos: organizadores cancelam participação de chanceler iraniano
Presença do ministro foi considerada inapropriada após onda de protestos violentos no Irã
Donald Trump deve participar do Fórum Econômico Mundial
Norte-americano vai se reunir com líderes empresariais globais na quarta-feira (21)
Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19)
Programa oferece 274 mil vagas em 7.300 cursos superiores de instituições federais e estaduais
Premiê do Japão dissolve parlamento e convoca eleições
Sanae Takaichi quer mais apoio para governar; votação está marcada para 8 de fevereiro
Juros altos são entrave para crédito à indústria
Pesquisa mostra que, de cada dez empresas industriais, oito têm dificuldade para obter crédito
Quase um terço dos cursos de medicina é mal avaliado
Dos 351 cursos participante do exame, 107 tiveram resultado considerado insatisfatório
FGC começa a devolver dinheiro de clientes do Banco Master
Ação ocorre dois meses depois da liquidação da instituição pelo Banco Central