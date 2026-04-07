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Rússia fornece suporte cibernético e de espionagem ao Irã

Segundo avaliação ucraniana, satélites russos realizaram 24 levantamentos de áreas em 11 países

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Um relatório da agência de inteligência da Ucrânia indica que a Rússia está fornecendo suporte cibernético e imagens de satélite ao Irã.

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