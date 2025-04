Rússia pretende resolver o conflito no campo de batalha, diz professor

“A paz para a Rússia significa uma Ucrânia desmilitarizada e fragilizada”, afirma Vladimir Feijó, professor da UniArnaldo e doutor em direito internacional, em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (15).



Segundo Feijó, essa ideia russa não corresponde com o objetivo de paz duradoura de Trump . O professor também ressalta que nem mesmo a ideia de cessar-fogo está sendo respeitada pela Rússia, visto que o Kremlin segue atacando a Ucrânia . “A Rússia pretende resolver esse conflito não em uma negociação, mas, sim, no campo de batalha”.



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que não é fácil chegar a um acordo com os Estados Unidos . Segundo ele, os principais pontos-chave do acordo continuam sendo discutidos e é preciso estar consciente do que pode ser bom para todos os lados e o que pode "levar a uma armadilha".



No domingo (13), o Kremlin afirmou que ainda é cedo para esperar algo da retomada de negociações com Washington. Sergei também ressaltou que a Rússia nunca mais vai se permitir depender da economia ocidental.



Por outro lado, Steve Witkoff, enviado do governo americano, se encontrou com Putin em São Petersburgo na sexta-feira (11) e declarou que o líder russo se mostrou favorável para um acordo de paz permanente com a Ucrânia.



Conforme o enviado, o pedido de Putin é conseguir uma paz permanente e ambos os lados estão próximos a um acordo importante. Witkoff também garantiu que discutiu com o presidente russo sobre possíveis acordos empresariais entre os Estados Unidos e a Rússia.