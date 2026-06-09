Rússia realiza novos ataques contra a Ucrânia

A Rússia realizou novos ataques na Ucrânia nas últimas horas, atingindo áreas residenciais em Zaporizhzhia e resultando em duas mortes e 23 feridos. Em Kharkiv, os bombardeios causaram quatro mortes e deixaram dez pessoas feridas.



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