Rússia utiliza Crimeia para desgastar posição ucraniana nas negociações de paz, analisa especialista

Nesta quarta (23), Donald Trump acusou Volodymyr Zelensky de dificultar as negociações de paz com a Rússia, após o líder ucraniano se recusar a admitir o controle russo sobre a região da Crimeia. Uma proposta americana incluía o reconhecimento do domínio russo do local em troca de um cessar-fogo imediato.



“A Rússia tenta melhorar seu posicionamento numa negociação futura, tentando desgastar a Ucrânia, acusando-a de não ter interesse no acordo e colocando a Crimeia, um território que já tinha sido conquistado entre 2014 e 2015, como grande obstáculo para a solução do conflito”, diz o mestre em direito internacional Manuel Furriela em entrevista ao Conexão Record News .



Zelensky ainda foi criticado pelo porta-voz do Kremlin, que defende a posição do presidente dos Estados Unidos e acusa o ucraniano de bloquear a diplomacia. Enquanto isso, a Ucrânia alega que o líder russo Vladimir Putin quer dar continuidade à guerra e prolongar as negociações para ganhar tempo e tomar mais terras ucranianas.