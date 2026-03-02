Logo R7.com
Saiba como o petróleo em alta afeta economia do Brasil

Petróleo bruto representa cerca de 13% do total das exportações do país

Os recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã podem causar uma alta acentuada nos preços do petróleo, com analistas prevendo que o barril ultrapasse US$ 100 em breve.

