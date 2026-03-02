Saiba como o petróleo em alta afeta economia do Brasil

Os recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã podem causar uma alta acentuada nos preços do petróleo, com analistas prevendo que o barril ultrapasse US$ 100 em breve.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!