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Saiba quais são as novidades previstas para o Pix em 2026

Ferramenta registrou R$ 35,36 trilhões em transferências, novo recorde em 2025

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O Banco Central continua trabalhando na agenda evolutiva do Pix. As novidades estão sendo preparadas para a ferramenta de transferências em tempo real.

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