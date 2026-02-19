Logo R7.com
Saldo do FGTS deve ser corrigido pelo índice da inflação após decisão do STF

Reajuste não será retroativo e valerá apenas para novos depósitos

O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que os saldos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) devem ser corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), garantindo a manutenção do poder aquisitivo dos trabalhadores.

