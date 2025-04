São Paulo deve enfrentar chuvas volumosas no próximo fim de semana, alerta Defesa Civil

O estado de São Paulo pode ter fortes chuvas concentradas no período da tarde ao longo desta semana, afirma o coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador estadual de proteção da Defesa Civil . Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1º), Pereira ainda aponta que precipitações volumosas devem chegar ao estado no fim de semana.



Os temporais que atingiram a região metropolitana nesta segunda-feira (31) geraram alagamentos e causaram caos no transporte público. Em Santo André, no ABC Paulista, uma estação de trem ficou inundada.