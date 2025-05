São Paulo terá clima mais quente na semana por conta de bloqueio atmosférico

São Paulo terá aumento de temperatura nesta semana por conta de um bloqueio atmosférico que está na região. Para entender mais sobre como ficará o tempo no Sudeste, o Conexão Record News desta terça-feira (13) conversa com Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.



“O bloqueio (atmosférico) não deixa a frente fria passar e intensifica basicamente a circulação do ar de cima para baixo”, afirma Borges. Isso deixará a temperatura do Rio de Janeiro mais firme, mas sem elevação considerável. Já a capital paulista pode ter de 3 °C a 5 °C acima da média do mês de maio, chegando a 29 °C no domingo (18).



Ainda segundo o meteorologista, Belo Horizonte terá a semana marcada pelo clima de outono, com manhãs frias e tardes mais quentes e com pouca probabilidade de chuva.