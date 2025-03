Saque do FGTS pode ser usado na quitação de dívidas, segundo especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (4), o economista Rodrigo Simões avalia que o Governo Federal acertou ao liberar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Para ele, a população dará um destino mais eficiente ao dinheiro, que deixará de ficar “travado” na conta de garantia do trabalhador.



Simões ressalta que cerca de 68 milhões de brasileiros estão inadimplentes , ou seja, possuem dívidas em atraso. A liberação dos recursos ajudará a aliviar estes débitos, segundo o economista.



Aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores terão acesso ao saque-aniversário integral do FGTS, com os pagamentos realizados partir desta quinta-feira (6). Para os demais, o valor será reduzido devido à antecipação do saque.