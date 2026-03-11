Logo R7.com
Senado aprova projeto com 13 mil cargos de professores

Pacote prevê ao todo mais de 24 mil novas vagas no serviço público federal

Conexão Record News|Do R7

O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que prevê a criação de mais de 13 mil cargos de professores de nível superior, além de vagas de ensinos básicos e tecnológicos em institutos federais.

