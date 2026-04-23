Dia do Livro: pesquisa indica aumento do número de leitores no Brasil

No Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, o Brasil enfrenta um desafio significativo: mais da metade da população é composta por não leitores. Segundo pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, apenas 18% dos brasileiros acima de 18 anos compraram um livro em 2025.



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