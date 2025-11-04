Senado instala ‘CPI do crime organizado’ e define presidente
Fabiano Contarato (PT-ES) vai presidir comissão e Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator
A CPI que vai investigar o crime organizado foi instalada hoje no Senado. Fabiano Contarato foi eleito para presidir a comissão. 11 parlamentares fazem parte da comissão, que vai investigar, por 120 dias, a atuação de milícias e facções criminosas.
