Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Senado instala ‘CPI do crime organizado’ e define presidente

Fabiano Contarato (PT-ES) vai presidir comissão e Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A CPI que vai investigar o crime organizado foi instalada hoje no Senado. Fabiano Contarato foi eleito para presidir a comissão. 11 parlamentares fazem parte da comissão, que vai investigar, por 120 dias, a atuação de milícias e facções criminosas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • senado
  • conexao-record-news
  • crime-organizado
  • cpi

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.