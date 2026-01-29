Logo R7.com
Setor produtivo reage à manutenção da taxa básica de juros

Indústria, construção civil e centrais sindicais criticam decisão do Copom

Conexão Record News|Do R7

O anúncio da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano teve repercussão negativa entre representantes da indústria, da construção civil e de entidades sindicais, que esperavam uma redução nos juros brasileiros.

