Setor produtivo reage à manutenção da taxa básica de juros

O anúncio da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano teve repercussão negativa entre representantes da indústria, da construção civil e de entidades sindicais, que esperavam uma redução nos juros brasileiros.



