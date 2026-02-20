Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sistema de pontuação da CNH não impede acidentes graves

Carnaval de 2026 foi o mais letal da década, segundo balanço da PRF

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Carnaval deste ano registrou um aumento nas fatalidades e totalizou 130 mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Carnaval
  • acidente-de-transito
  • prf
  • rodovias

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.