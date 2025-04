‘Situação que preocupa’, afirma economista sobre contas públicas do país

O Banco Central divulgou, nesta terça-feira (29), um relatório em que apontou um cenário externo desafiador e a piora na percepção do mercado sobre riscos das contas públicas. No entanto, o BC avaliou, no documento de estabilidade financeira do segundo semestre de 2024, que não existe risco relevante para a estabilidade financeira do país.





Conexão Record News , o economista Miguel Daoud pontua que o relatório ainda não abrange a economia após a posse do presidente americano, Donald Trump. Daoud, porém, explica que não houve mudanças significantes no Brasil da data do relatório para os dias atuais, o que justifica a projeção. “O Brasil tem uma dificuldade muito grande em implementar medidas concretas no sentido de estabilizar a relação dívida- Em entrevista ao, o economista Miguel Daoud pontua que o relatório ainda não abrange a economia após a posse do presidente americano, Donald Trump. Daoud, porém, explica que não houve mudanças significantes no Brasil da data do relatório para os dias atuais, o que justifica a projeção. “O Brasil tem uma dificuldade muito grande em implementar medidas concretas no sentido de estabilizar a relação dívida- PIB (Produto Interno Bruto)”, pontua.