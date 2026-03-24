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'Status nuclear da Coreia do Norte é irreversível'

Segundo Kim Jong-un, expansão do poder do país é essencial para a segurança nacional

Conexão Record News|Do R7

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O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que o status nuclear da Coreia do Norte é irreversível. Ele destacou que o país pretende fortalecer permanentemente suas forças nucleares para garantir a segurança nacional e estabilidade regional.

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