STF julga recurso que pede mudanças no entendimento do foro privilegiado

Análise acontece em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal

Conexão Record News|Do R7

O STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar, nesta sexta-feira (12), o recurso que pede mudanças no entendimento sobre o foro privilegiado.

