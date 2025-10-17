Logo R7.com
STF julga retomada do Sistema de Controle de Produção de Bebidas

Mecanismo monitorava setor no país e foi desativado em 2016 devido aos altos custos

Conexão Record News|Do R7

Segundo a Advocacia-Geral da União, a retomada do Sicobe pode gerar um custo de quase R$ 2 bilhões por ano, valor que não está previsto no orçamento. O sistema foi desativado em 2016 pela Receita Federal, justamente pelo alto custo de manutenção.

