Super Quarta: entenda os possíveis impactos das decisões na economia brasileira

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) define nesta quarta-feira (29) a nova taxa básica de juros , a Selic. Segundo especialistas, a expectativa é que ocorra o aumento de um ponto percentual, o que elevaria a taxa a 13,25% ao ano. O anúncio será feito durante a Super Quarta — quando coincidem as decisões dos Bancos Centrais brasileiro e americano. Nos Estados Unidos, a expectativa é que ocorra a manutenção da taxa entre 4,25% e 4,5%.



Ao Conexão Record News , Hugo Garbe, doutor em economia da Universidade Mackenzie, explica que todas as decisões do órgão americano acabam por interferir na economia de países emergentes, como o Brasil. No entanto, o professor enfatiza que o cenário de alta de taxas no Brasil combinada com a manutenção nos Estados Unidos pode trazer bons números em relação à economia nacional. “Essa diferença de um ponto percentual no Brasil pode fazer com que tenhamos um fluxo de dólar um pouco maior aqui, na busca dessa taxa mais alta, o que pode, no médio prazo, pressionar o dólar um pouco mais para baixo”, completa Garbe.