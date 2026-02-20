Suprema Corte dos EUA decide que política tarifária de Trump é ilegal

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a política tarifária implementada por Donald Trump é ilegal. A decisão segue um tribunal de recursos anterior que já havia considerado as taxas como uma extrapolação da autoridade presidencial. Com isso, mais de 175 bilhões de dólares arrecadados podem ter que ser reembolsados.



