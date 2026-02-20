Logo R7.com
Suprema Corte dos EUA decide que política tarifária de Trump é ilegal

Decisão limita poder do ex-presidente em impor tarifas sem aprovação do Congresso

Conexão Record News|Do R7

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a política tarifária implementada por Donald Trump é ilegal. A decisão segue um tribunal de recursos anterior que já havia considerado as taxas como uma extrapolação da autoridade presidencial. Com isso, mais de 175 bilhões de dólares arrecadados podem ter que ser reembolsados.

