‘Tarifaço’ de Trump pode ser estratégia de negociação; entenda

O presidente norte-americano, Donald Trump , afirmou que aplicará tarifas de 25% a produtos oriundos do México e Canadá — medida passa a valer a partir deste sábado (1º). Trump ainda apontou que o país deve aplicar tarifas semelhantes à China .



Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (31), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, aponta que a medida do presidente norte-americano pode ser estratégia de negociação. “Pode ser que ele tenha aumentado essas tarifas para chegar a um ponto um pouco menor, que para ele seria fundamental.” O professor ainda aponta que possíveis retaliações do México e Canadá podem ter grandes impactos na economia. “Isso pode levar ao aumento inflacionário para todos os países. Isso traz um reflexo na taxa de juros, e gera consequências para o plano internacional.”