Tarifas do transporte público aumentam em cinco capitais

As tarifas dos transportes públicos de cinco capitais passaram por reajustes a partir desta terça-feira (6). Em São Paulo, os ônibus passam a custar R$ 5,30, enquanto o valor de R$ 5,40 passa a ser válido para o trem e o metrô.



