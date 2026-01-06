Logo R7.com
Tarifas do transporte público aumentam em cinco capitais

Em São Paulo, novo preço começa a valer a partir desta terça-feira (6)

Conexão Record News|Do R7

As tarifas dos transportes públicos de cinco capitais passaram por reajustes a partir desta terça-feira (6). Em São Paulo, os ônibus passam a custar R$ 5,30, enquanto o valor de R$ 5,40 passa a ser válido para o trem e o metrô.

