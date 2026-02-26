Tensão entre EUA e Irã pode aumentar o preço do petróleo

A possibilidade de um ataque dos Estados Unidos ao Irã tem gerado preocupações no mercado financeiro sobre o impacto nos preços globais do petróleo. O Irã é um dos principais produtores mundiais.



