Terceiro mandato de Lula pode ter a menor inflação desde 1999

Presidente pode chegar ao final do período com menor resultado desde a criação de metas

Conexão Record News|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a inflação acumulada no período de quatro anos pode ser a menor vista no país desde 1999, quando foi implementado o regime de metas.

