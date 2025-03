Terras raras são a única moeda de troca da Ucrânia com os Estados Unidos, analisa professor

Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de política internacional Paulo Velasco fala sobre o estremecimento da relação entre Ucrânia e Estados Unidos , desde o episódio da discussão entre Zelensky e Trump na Casa Branca. O especialista pontua que a cessão das terras raras do país “é o único poder de barganha que a Ucrânia tem junto aos Estados Unidos”.



Nesta quinta-feira (6), o presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou que o país não abrirá mão dos territórios conquistados na Ucrânia, e que o governo vai escolher uma opção de paz que seja adequada e garanta a proteção da Rússia. De acordo com a agência Reuters, o país controla cerca de 18% do território ucraniano, cujo líder, Volodymyr Zelensky, pede apoio a um acordo de trégua e afirma esperar uma nova reunião com os Estados Unidos na próxima semana.