Transparência em emendas parlamentares deve facilitar a fiscalização pública, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (27), o economista Rica Mello comentou a liberação do pagamento de emendas parlamentares após o ministro do STF Flávio Dino aceitar o plano de trabalho do Congresso. “Nós temos essas emendas que nos últimos dez anos subiram de R$ 5 bilhões para R$ 50 bilhões no ano — uma boa parte do dinheiro do caixa do governo vai para essas emendas. [...] Com essa transparência que deve acontecer a partir de 2025, fica mais fácil para nós [a sociedade] e para outras organizações e associações entenderem se esses R$ 50 bilhões que são gastos anualmente estão trazendo benefícios para a sociedade.



Mello ainda explica o porquê da medida ser tão esperada pelo Congresso. “Tem algumas emendas que não foram pagas, coisas que foram aprovadas nos anos de 2022, 23 e 24, foram bloqueadas no ano passado, então os congressistas estão desesperados e fizeram esse acordo com o Dino para que esses valores sejam liberados, mas só serão liberados com essa nova transparência.”