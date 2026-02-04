Tratado nuclear entre Rússia e EUA expira em poucas horas

O tratado nuclear entre Rússia e Estados Unidos está prestes a expirar. Caso não haja um entendimento de última hora entre Washington e Moscou, as duas maiores potências nucleares mundiais enfrentarão uma situação inédita em mais de 50 anos: a ausência total de limites para seus arsenais atômicos.



