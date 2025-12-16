Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trégua de fim de ano na Ucrânia vai depender de acordo de paz

Governo russo ressaltou que deseja pacto abrangente e não apensar cessar-fogo temporário

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Kremlin declarou que uma trégua proposta pela Ucrânia para o final do ano dependerá da concretização de um acordo de paz.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • guerra
  • russia
  • Ucrânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.