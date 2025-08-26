Trump ameaça a China com tarifaço de 200% se país não fornecer imãs aos EUA

O presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre a China caso o país asiático não forneça imãs aos Estados Unidos . Pequim colocou os metais em uma lista de restrições comerciais aos norte-americanos, em resposta ao tarifaço .



Em entrevista para o Conexão Record News desta terça (26), o economista Miguel Daoud falou sobre a importância das terras raras, que contribuem para a formação de metais. Segundo o professor, o valor está, na verdade, no seu processamento, e a China é um dos poucos países que possuem tecnologia necessária para tal ação. Ele ainda aponta que os imãs, alvo da ameaça de Trump, são muito usados na fabricação de armas e também no desenvolvimento de inteligência artificial.



O especialista ainda ressaltou que a ameaça dos Estados Unidos pode ser um blefe, já que o relacionamento comercial entre ambos os países é interdependente: “Os Estados Unidos não vivem sem a China, e a China não vive sem os Estados Unidos. Tudo isso tudo gera uma instabilidade na economia”, diz.