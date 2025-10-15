Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trump ameaça encerrar laços comerciais com a China

Republicano classificou suspensão dos embarques de soja dos EUA pelos chineses como hostil

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou encerrar alguns laços comerciais com a China. O republicano citou parar de comprar óleo de cozinha e classificou a suspensão dos embarques de soja do país norte-americano pelos chineses como ato economicamente hostil.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • estados-unidos
  • China
  • Guerra comercial

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.