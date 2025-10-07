Logo R7.com
Trump diz que Estados Unidos 'sentem falta' do café brasileiro

Produto é um dos atingidos pela tarifa de 50% imposta pelo país norte-americano

Conexão Record News|Do R7

O café mais caro na mesa dos norte-americanos teve destaque na conversa entre Lula e Trump. O presidente dos Estados Unidos já admitiu que o país está sentindo falta de alguns produtos brasileiros afetados pela sobretaxa e entre eles está o nosso café.

