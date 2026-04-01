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Trump diz que EUA devem deixar o Irã em até três semanas

Segundo presidente, ofensiva pode acabar mesmo sem assinatura de acordo formal com Teerã

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O presidente Donald Trump afirmou que as tropas norte-americanas devem deixar a região do Oriente Médio em um prazo de duas a três semanas.

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