Trump diz que tarifas vão permanecer e anuncia taxa adicional
Taxas impostas pelo presidente americano foram consideradas ilegais pela Suprema Corte
O presidente Donald Trump anunciou novas tarifas de 10% durante discurso nesta sexta-feira (20). O republicano criticou a recente decisão da Suprema Corte, que considerou ilegais as taxas impostas por ele.
Últimas
Ucrânia pode exportar bilhões de dólares em bens e serviços
País suspendeu exportações militares após começo da guerra e investiu na indústria de armas
Primeira-ministra do Japão promete reformular estratégias de defesa
Sanae Takaichi alertou para graves 'ameaças' provocadas por China, Rússia e Coreia do Norte
Mundo tem déficit de 4,9 milhões de profissionais de cibersegurança
Programa brasileiro abriu mais de 25 mil vagas para suprir escassez
Irã reitera ameaças contra bases americanas na região
Segundo autoridade, caso país sofra agressão militar, responderá de maneira decisiva
Sistema de pontuação da CNH não impede acidentes graves
Carnaval de 2026 foi o mais letal da década, segundo balanço da PRF
Suprema Corte dos EUA decide que política tarifária de Trump é ilegal
Decisão limita poder do ex-presidente em impor tarifas sem aprovação do Congresso
Donald Trump comenta decisão da Suprema Corte de derrubar tarifaço
Anvisa publica pacote de medidas para medicamentos de alto custo
Agência apreendeu remédio falsificado para câncer, lote fake para obesidade e proibiu chip hormomal
Suprema Corte dos EUA decide contra tarifaço de Trump
Governo brasileiro prepara medidas de proteção ao setor produtivo
Regulamentação vai valer para acordos comerciais futuros e já firmados pelo Brasil
Flexibilização aumenta pedidos de CNH em MG
Número de solicitações para primeira habilitação cresce 142,6% após mudanças
China tenta tirar vantagem de tarifas globais dos EUA
Pequim busca fortalecer laços econômicos globais em resposta às tarifas americanas
Índice indica crescimento de 2,5% da economia brasileira em 2025
Indicador reagiu após ter recuado em dezembro e foi divulgado nesta quinta (19) pelo Banco Central
Presidente Lula participa de plenária sobre inteligência artificial na Índia
Presidente aborda impactos tecnológicos sobre IA, enfatizando regulamentação global