Trump diz que tarifas vão permanecer e anuncia taxa adicional

O presidente Donald Trump anunciou novas tarifas de 10% durante discurso nesta sexta-feira (20). O republicano criticou a recente decisão da Suprema Corte, que considerou ilegais as taxas impostas por ele.



