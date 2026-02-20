Logo R7.com
Trump diz que tarifas vão permanecer e anuncia taxa adicional

Taxas impostas pelo presidente americano foram consideradas ilegais pela Suprema Corte

Conexão Record News|Do R7

O presidente Donald Trump anunciou novas tarifas de 10% durante discurso nesta sexta-feira (20). O republicano criticou a recente decisão da Suprema Corte, que considerou ilegais as taxas impostas por ele.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS.

