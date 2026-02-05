Trump e Xi Jinping conversam sobre comércio e assuntos militares

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, conversaram por telefone nesta quarta-feira (4). Segundo o americano, eles discutiram questões como comércio e assuntos militares.



