Trump e Xi Jinping conversam sobre comércio e assuntos militares

Americano diz aguardar com muita expectativa viagem à China marcada para abril

Conexão Record News|Do R7

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, conversaram por telefone nesta quarta-feira (4). Segundo o americano, eles discutiram questões como comércio e assuntos militares.

