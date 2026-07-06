Trump fala em 'ordem de restrição' contra Giorgia Meloni

Um post feito por Donald Trump neste sábado (5), em que o presidente ironiza a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, reacendeu os atritos na relação entre os líderes.



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