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Trump fala em 'ordem de restrição' contra Giorgia Meloni

Presidente postou foto em rede social com provocação à primeira-ministra da Itália

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Um post feito por Donald Trump neste sábado (5), em que o presidente ironiza a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, reacendeu os atritos na relação entre os líderes.

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