Turquia tem credenciais interessantes para mediar paz entre Rússia e Ucrânia, avalia pesquisador

O ministro das Relações Exteriores da Turquia , Hakan Fidan, propôs, em visita à Kiev nesta sexta-feira (30), que o país sedie uma possível reunião entre os líderes Volodymyr Zelensky, da Ucrânia , Vladimir Putin, da Rússia , e Donald Trump, dos Estados Unidos . O encontro, com objetivo de encontrar uma paz duradoura no Leste Europeu até o final do ano, seria mediado pelo presidente turco.



A Rússia sugeriu uma nova rodada de negociações na Turquia na segunda-feira (2), sem o envolvimento de Putin, e que ainda não foi confirmada por Kiev. O pesquisador Lier Ferreira, em entrevista ao Conexão Record News , ressalta a capacidade turca de manter um diálogo tanto com o Ocidente, quanto com o Kremlin.



“É um país que tem credenciais muito interessantes para fazer a mediação do acordo de paz”, diz. O especialista, no entanto, argumenta que “é fundamental que, previamente a uma reunião de cúpula, ocorram as reuniões das chancelarias que possam costurar um acordo realista, que possa ser cumprido”.