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Ucrânia acusa Rússia de recrutar soldados de 47 países

Zelensky também afirmou que a relação de defesa entre Moscou e Pyongyang está se intensificando

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de contratar mercenários de 47 países para lutarem na guerra, que já perdura há quatro anos.

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