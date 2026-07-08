Ucrânia assina acordos com Dinamarca, Estônia e Holanda

Durante a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou mais acordos para aumentar a entrega de drones europeus ao país.



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