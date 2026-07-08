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Ucrânia assina acordos com Dinamarca, Estônia e Holanda

Kiev desenvolveu indústria altamente sofisticada devido à guerra e oferece troca de conhecimento

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Durante a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou mais acordos para aumentar a entrega de drones europeus ao país.

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